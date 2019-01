Mercoledì mattina il sindaco di Treviso Mario Conte e il Vice sindaco Andrea De Checchi hanno ricevuto a Ca' Sugana i giovani artisti selezionati per “RigenerArte”, progetto promosso da Unindustria Servizi & Formazione Treviso–Pordenone in collaborazione con la Fondazione Benetton, finanziato dalla Regione del Veneto con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che si pone l’obiettivo di attivare processi di innovazione sociale che coinvolgono l’impresa produttiva, il mondo della creatività e il territorio. Grazie al loro talento, i ragazzi provenienti da Italia, Spagna, Malta, Norvegia, Slovenia e Grecia riqualificheranno lo spazio Giano, ex laboratorio di San Giuseppe. Il progetto darà il via ad una serie di iniziative correlate in ambito artistico e culturale.