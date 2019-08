Lotta all’evasione, nel 2018 il record negativo delle segnalazioni

Il dipartimento Finanza locale del Viminale ha annunciato che con il provvedimento di agosto è stata disposta l'erogazione del contributo ai Comuni per la loro partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributiva svolta nel 2018. Gli importi attribuiti a ciascun ente vedono, dopo quella di Rovigo, la provincia di Treviso fanalino di coda in Veneto su questo versante con appena 23.841 euro recuperati, dei 1.096.253 euro a livello regionale, dai Comuni di Villorba (14.132 euro), Cison di Valmarino (8.51 euro), Ponzano (1.258 euro), Montebelluna (300 euro) e Valdobbiadene (100 euro). L’azione di segnalazione svolta dai Comuni della Marca negli ultimi sei anni è stata altalenante – evidenziano dal Centro Studi e Ricerche della CGIL di Treviso – con un buon risultato nel 2013, quando le risorse recuperate dalla lotta all’evasione fiscale e contributiva portò alle casse di otto municipi trevigiani 74.619 euro, decrescendo nei due anni successivi (45.590 euro nel 2014 e 31.643 nel 2015), per poi risalire la china nel 2016 (46.947 euro) e nel 2017 (63.599) e infine nella battuta di arresto dello scorso anno con appena 23.841 euro.

Paragonata alle altre province venete, dopo Rovigo (622 euro), la Marca stagna sul fondo della classifica dopo Vicenza (743.563 euro), Verona (207.823 euro), Venezia (65.473 euro) e Belluno (54.931 euro). «I fatti non corrispondono alle parole dei nostri amministratori locali -striglia provocatoriamente Paolino Barbiero, segretario generale SPI CGIL di Treviso- che negli ultimi anni meno della metà hanno sottoscritto i Patti Antievasione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanzia per poi però non mettersi in prima fila sul fronte delle segnalazioni. Non è giustificabile il timore di perdere consenso politico, perché sono chiamati a svolgere un ruolo di controllo».

«Tenere alta la bandiera della legalità sul proprio territorio e introiettare nelle casse comunali il 100% delle risorse di evasione fiscale recuperata dovrebbe essere l’agire di tutti i nostri sindaci -continua Paolino Barbiero- di ogni colore politico e appartenenza. Nessuno può considerarsi immune dalla riscossione dei tributi e contributi, collegati all’evasione, questo è il principio civile ma anche di giustizia sociale che in ogni metro del nostro territorio bisogna far rispettare».

«Come Sindacato -conclude Barbiero- continueremo a monitorare le situazioni di illegalità e il livello di attenzione che i nostri Comuni hanno rispetto all’evasione e elusione fiscale. Con la contrattazione sociale che ogni anno portiamo avanti con i sindaci, ribadiremo la necessità di lottare contro l’evasione».

Di seguito la TABELLA delle risorse recuperate dai Comuni della Marca dal 2013 al 2018

e il raffronto con la altre province venete