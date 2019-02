Il coro e l’orchestra del Duomo di Montebelluna in concerto per l'Advar

Venerdi 15 febbraio alle ore 21 sono attesi al Tempio di San Francesco i cantori e gli orchestrali del Duomo di Montebelluna. L’Ensemble musicale si esibisce in Veneto da oltre ottanta anni, stimato dai critici musicali, apprezzato ed amato dal grande pubblico. La serata trevigiana prevede musiche che spaziano dal 1600 ad oggi: Master Jubilaei, di Schiavazzi-Melone, Ave Maris Stella, di C. Mawby, Ave Verum, di C. Gounod, Dolce sentire, di R. Ortolani, Carola delle campane, di M. Leontovich, Pie Jesu, e Deo Dicamus Gratias, di V. Johnson, Dal tuo stellato soglio, di G. Rossini. Per concludere con l’esecuzione del celebre Gloria RV 589 di A. Vivaldi, per soli coro e orchestra. Con le attese esibizioni dei solisti Tiziana Coppe ed Elena Tonetto (soprani) e di Lucia Zavarese (contralto), il coro sarà accompagnato dall’organista Antonio Donadini e diretto dal Maestro Enrico Giacca. Lo stesso Maestro Giacca, insieme al Presidente del coro Mario Fenato, ha dichiarato: «Vogliamo rendere omaggio all’ADVAR, una delle più meritevole Associazioni della nostra regione».

La presidente dell’ADVAR, Anna Mancini, ringrazia con riconoscenza gli artisti a nome di tutti gli operatori e dei volontari dell’Associazione: «La vicinanza di questi musicisti, spontanea e gratuita, rappresenta un ulteriore sostegno morale e contributo sostanziale alla gestione del nuovo Hospice: ora piu’ grande, e quindi con ulteriori necessita’ di gestione». La serata, i cui proventi delle offerte verranno dedicati interamente all’ampliamento dell’Hospice Casa dei Gelsi, si svolgera’ con il patrocinio del Comune di Treviso e la preziosa collaborazione del Padre Priore Don Andrea, con i frati del Tempio di S. Francesco. Tutta la cittadinanza è la benvenuta. Entra con contributo libero. Per informazioni e per ulteriori proposte di concerti pro ADVAR contattare dr. Giovanna Zuccoli giovanna.zuccoli@advar.it - 392 7316043