Coronavirus: i contagiati sono 949, 1.191 in quarantena domiciliare

Continua la discesa, lenta, del numero dei contagi da Coronavirus in provincia di Treviso. I contagiati sono attualmente 949 (8 in meno rispetto a lunedì sera) mentre non si sono verificati decessi nelle ultime ore (dato fermo a quota 269 in provincia di Treviso, 1.545 in Veneto) e i negativizzati sono attualmente 1.332. In quarantena domiciliare restano 1.191 trevigiani. In terapia intensiva sono 9 i pazienti ricoverati: 5 a Treviso, 1 a Oderzo, 1 a Montebelluna e 2 a Conegliano. In area non critica: 48 a Vittorio Veneto, 29 al Ca' Foncello di Treviso, 11 al San Camillo di Treviso, 8 a Motta di Livenza, 5 a Montebelluna, 5 a Oderzo, 1 a Conegliano, 1 a Castelfranco.

