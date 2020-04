Coronavirus: altre sei vittime, contagiati sotto quota 1400

Luci e ombre nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero sull'emergenza Coronavirus. Scendono i contagiati, attualmente 1.387, ma aumentano ancora i decessi che sono saliti a quota 208. Sei le vittime registrate nelle ultime ore: 3 al Ca' Foncello di Treviso, 1 all'ospedale di Oderzo, 1 a Vittorio Veneto e un altro paziente non ospedalizzato. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensive, ancora 25: 11 a Treviso, 7 a Oderzo, 4 a Vittorio Veneto, 2 a Montebelluna e 1 a Conegliano. Quaranta le persone che sono guarite e risultano ora non più positive a Covid-19. In quarantena volontaria domiciliare ci sono attualmente, in provincia di Treviso, ben 2.285 persone.

