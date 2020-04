La crescita del contagio continua a rallentare, 49 i pazienti in terapia intensiva

Come avviene ormai da qualche giorno, il contagio da Covid-19 sembra rallentare notevolmente in provincia di Treviso. I contagiati si attestano a quota 1.398 mentre è stabile il numero dei ricoverati in area non critica: sono 135 a Vittorio Veneto, 75 al Ca' Foncello, 49 al San Camillo, 28 a Castelfranco, 20 a Montebelluna, 12 a Oderzo, 1 a Conegliano. I pazienti in terapia intensiva restano 49 nella Marca: 23 al Ca' Foncello, 9 a Montebelluna, 6 a Conegliano e altrettanti a Vittorio Veneto, 5 a Oderzo. I trevigiani in quarantena domiciliare sono 4.072. Dalle case di riposo numeri invariati: 34 i ricoverati a Vedelago e 20 a Ormelle.

A livello Veneto i casi attualmente positivi al Covid-19 sono 9.943 (1.602 ricoverati e 322 in terapia intensiva), con le vittime che si sono attestate a quota 662 e i guariti saliti a 983 (201 in provincia di Treviso).

«Ho sentito il ministro Speranza questa mattina, e in vista della scadenza del Dpcm spero che si possa lavorare insieme già da ora per il rinnovo del decreto. Gli ho assicurato la mia totale disponibilità così come sono sicuro ci sarà quella di tutte le altre Regioni, perché alla scadenza del Dpcm alle ore 24 del 13, ci sono due vie: rinnovare il decreto all'ultimo minuto e male, o iniziare fin da adesso e in accordo con le Regioni, io immagino con una cabina di regia». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi durante il punto stampa. E Zaia ha spiegato: «A me piacerebbe aver già riaperto, ma ogni decisione dovrà essere supportata dai dati epidemiologici e dal parere degli esperti della sanità, ma questa è la settimana determinante per proseguire nella tendenza positiva di minori ricoverati in terapia intensiva e perché riparta l'epidemia e per questo non possiamo abbassare la guardia». In ogni caso il presidente della regione ha annunciato che: «Stiamo già preparando un piano per una riapertura se pur graduale che vogliamo sia una valido contributo al piano nazionale del governo».

