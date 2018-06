Stravince Mario Conte, Manildo si congratula

TREVISO Mario Conte è il nuovo sindaco di Treviso: nella notte, dopo una lunga attesa, è arrivata l'ufficialità. Quando il gap tra il candidato della Lega (si è attestato a 53% circa) e il sindaco uscente Giovanni Manildo (non oltre il 40%) è diventato incolmabile, è stato proprio l'esponente del centrodestra a telefonare a Conte per complimentarsi. Il tanto paventato ballottaggio dunque non ci sarà. Lontanissimi tutti gli altri candidati: Domenico Losappio (M5S) si ferma al 3,93%, Sai Chaibi (Coalizione civica) si attesta sui 1,17% e Maristella Caldato a 1,62%.

