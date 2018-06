Il piano di Conte: via le Ztl, il centro sociale Django e i profughi dalla Serena

TREVISO Più polizia locale, via i varchi ztl in centro storico (almeno dal lunedì al venerdì), via il centro sociale Django dalla caserma “Piave” (per far posto alle associazioni) e via i profughi dalla caserma “Serena”: questi i primi punti fissati nella sua agenda da Mario Conte, geometra di 38 anni, passato nell'arco di poche ore da “oggetto misterioso” a sindaco di Treviso, il terzo leghista nella storia del capoluogo della Marca dopo Gentilini e Gobbo. Conte, in una tornata elettorale caratterizzata da una bassissima affluenza, ha festeggiato l'elezione a sindaco lunedì sera, a Monigo, al Ginger bar. Intanto già si lavora alla creazione della nuova Giunta. Unica certezza è il ruolo di vicesindaco, già assegnato ad Andrea De Checchi, come da accordi pre-elettorali. In tutto saranno otto gli assessori: alla cultura potrebbe andare Lavinia Colonna Preti, all'urbanistica Sandro Zampese mentre è probabile che il braccio destro di Conte, Alessandro Manera, e Mauro Michielon (già assessore in passato e commissario della sezione del capoluogo), facciano parte della squadra che governerà la città nei prossimi cinque anni. Gli altri papabili sono Lara Babolin (attività produttive), Mirko Visentin (lavori pubblici), Toni Dotto (welfare) e Christian Schiavon (bilancio).

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE Riccardo Barbisan, Federico Caner, Christian Schiavon, Giancarlo Da Tos, Matteo Marin, Claudia Tronchin, Roberto Borsato (Lega); Davide Visentin, Sergio Marton, Silvia Nizzetto, Giancarlo Iannicelli, Giorgio Torresan, Massimo Zanon (lista Mario Conte sindaco); Sandro Zampese, Mirco Visentin, Antonio Dotto, Giancarlo Gentilini, Giuseppe Basso (lista Zaia-Gentilini); Davide Acampora (Forza Italia); Domenico Losappio (M5S); Nicolò Rocco (subentra a Giovanni Manildo), Stefano Pelloni, Liana Manfio, Roberto Grigoletto, Antonella Tocchetto, Michela Nieri (PD); Fabio Pezzato, Gian Mario Bozzo, Vittorino Benvenuti (Giovanni Manildo sindaco); Franco Rosi, Maria Buoso (Treviso civica).