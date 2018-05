Chip e sacchetti per le deiezioni: controllati i cani a passeggio in centro

TREVISO In una città che voglia essere davvero essere amica degli animali poche e semplici sono le regole da osservare per garantire il rispetto dell’ambiente e delle persone e nello stesso tempo per permettere agli amici a quattro zampe di poter avere il proprio spazio. Per questo, promossa dall’assessorato alla Polizia locale in collaborazione con il nucleo delle Guardie Eco-Zoofile OIPA Italia, si è svolta sabato 19 maggio, a Treviso, la prima giornata di sensibilizzazione, dalle 10.00 alle 18.30.

Le squadre operative erano 4 su tutta la città. I controlli hanno riguardato sia il centro città che le zone limitrofe alle mura, compresa l'area cani. Nella mattinata sono stati controllati circa 120 cani, risultati tutti regolarmente microchippati, solo un caso è risultato non regolare. Alcuni sono stati trovati sprovvisti di kit per raccolta deiezioni, le guardie hanno fornito dei sacchetti agendo con il buon senso e dando tutte fornendo tutte le indicazioni previste da regolamento sottolineando che in questa prima giornata non sarebbero state fatte sanzioni ma sensibilizzazione. In due casi sono state fermate persone che conducevano i cani utilizzando la bicicletta; fermati sono stati ammoniti ed obbligati a proseguire a piedi. Altri 50 cani controllati nel pomeriggio. Molte persone hanno fermato entusiaste le guardie ecozoofile,curiose di avere informazioni sul servizio svolto, invitando il nucleo a proseguire questa attività, promossa dal Comune di Treviso.

“Non è svanito il ricordo della ordinanza creativa dell’allora sindaco Gentilini, poi sonoramente bocciata dal Tar, che inibiva ai cani di poter entrare in centro. La stragrande maggioranza di possessori di animali domestici osserva le buone pratiche quando passeggia con i cani, dalla raccolta delle deiezioni all’utilizzo di guinzaglio e museruola, e giustamente protesta e si arrabbia con chi non si comporta altrettanto correttamente. Crediamo di poterci dare tutti una mano, rispettando semplici e basilari regole della buona convivenza”: commenta il vicesindaco Roberto Grigoletto, che ha promosso l’iniziativa di sensibilizzazione. Una seconda giornata è prevista per la prima domenica di giugno.