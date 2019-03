L'8 marzo il convegno “La donna e lo sport nella legislazione italiana”

Lo sport femminile è quello che sta portando più medaglie al nostro paese, come è successo alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, e ora più che mai si può affermare che lo sport è donna. Si parlerà di questo al Convegno “La donna e lo sport nella legislazione italiana” organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di Treviso l’ 8 marzo dalle ore 15 alle ore 19 all’Hotel Maggior Consiglio a Treviso . La prima parte del Convegno sarà moderata dall’avvocato Alessandro Michielan. Da Milano arriverà l’avvocato Anna Maria Bernardini de Pace, dell’omonimo studio legale, giornalista, blogger, grande esperta di tutela dei diritti individuali, in ogni momento dell'esistenza, non solo quando si ha a che fare con una separazione o con un divorzio.

La sua relazione avrà come titolo: “Ma perché la domenica mi lasci sempre sola?”. Il secondo speech sarà dell’Avvocato Rosanna Rovere, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone che parlerà di “Donne e Sport: la parità di genere e il soffitto di cristallo”. A seguire la Tavola Rotonda che sarà moderata dal manager sportivo Andrea Vidotti.

Saranno presenti la giornalista padovana di Sport Mediaset Monica Vanali, la campionessa del mondo di Karatè Sara Cardin, la psicologa dello sport Daniela Orlandi, la responsabile del calcio femminile di Treviso Lara Cini, l’allenatrice di basket dell’Olimpia Milano Marilisa Zanini, l’allenatore del Venezia Calcio Femminile Alessandro Bruzzone. Sarà un momento di confronto sul momento dello sport italiano al femminile. Il Convegno è a ingresso libero e l’Ordine degli Avvocati riconoscerà agli avvocati presenti i crediti formativi. L’organizzazione è a cura della Camera Civile degli Avvocati di Treviso con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, in collaborazione con il Panathlon International di Treviso, Assosport, la Lega Nazionale Dilettanti, You Sport, Isola Treviso, l’avv. Renato Toppan, l’avv. Francesco Capraro.