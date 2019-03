Culle vuote, scuole chiuse: sul ponte sventola bandiera bianca?

Il 24 marzo alle ore 10 presso l'Istituto Canossiano in viale Europa, 20 a Treviso si terrà un convegno organizzato da "Quartieri vivi e attivi" che vedrà sul palco i relatori Gianfranco Amato, Claudio Corradi (Consigliere Nazionale Giuristi per la vita), Toni Brandi (presidente ProVita Onlus e Presidente Italiano Congresso mondiale per le Famiglie) uno dei leader del family day e dei movimenti pro Life nazionali, e Vittorio Zanini, ex assessore e storico esponente del fronte cattolico democratico cristiano, oggi consigliere comunale sempre a Treviso, autore di una mozione pro vita e pro famiglia naturale che è stata ritirata dalla Giunta dopo numerose polemiche. A chiudere il convegno sul palco ci sarà l'ex consigliere comunale trevigiano Enrico Renosto, anch'egli impegnato da anni nel mondo sociale e cristiano democratico.