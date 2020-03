Coronavirus, ecco la nuova autocertificazione

E' in arrivo una nuova autocertificazione per giustificare i propri spostamenti durante l'emergenza coronavirus in Italia. A dare la notizia sul nuovo documento è stato il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Coronavirus, nuova autocertificazione in arrivo

Gabrielli ha parlato del nuovo cambio di autocertificazione ai microfoni di SkyTg24: «Sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini».

"La stragrande maggioranza degli italiani vive con sofferenza e fastidio disposizioni che limitano le nostre libertà e i nostri movimenti, ma le rispetta -ha aggiunto il capo della Polizia- Ma c'è un'altra parte che o perché non ha compreso o perché non è consapevole del rischio è sempre un po' allergica e si comporta in modo negativo introducendo in questo complesso sistema un vulnus, un baco che può pregiudicare il tanto che si sta facendo».

Coronavirus, il punto su controlli e denunce

«Fino al 24 marzo abbiamo controllato oltre 2,5 milioni di persone e abbiamo rilevato 110 mila comportamenti non corretti sanzionabili». Questi i dati su controlli e denunce forniti da Franco Gabrielli.