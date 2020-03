Coronavirus: i contagiati nella Marca sono 185, in Veneto sfondata quota mille

Salgono a quota 185 i pazienti ricoverati, positivi al Coronavirus, nella Marca (un aumento di ben 27 unità rispetto alla giornata di martedì), mentre in Veneto è stata ampiamente sfondata quota mille (1.023, +110 in sole 24 ore). Gli ultimi aggiornamenti del bollettino, emesso in mattinata da Azienda Zero, registra una nuova vittima positiva al tampone, un paziente deceduto all'ospedale Ca' Foncello. I decessi in provincia di Treviso sono saliti dunque a 15, più di metà di quelli registrati in regione (29 in tutto) dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Restano quindici i pazienti (7 all'ospedale di Treviso, 8 a Conegliano) ricoverati nei reparti di terapia intensiva.