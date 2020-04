Il Coronavirus allenta la morsa: ancora una vittima, 48 in terapia intensiva

Sono saliti a quota 123 il numero dei decessi nella Marca dall'inizio dell'emergenza Covid-19: l'ultimo in ordine di tempo è stato registrato in ospedale a Montebelluna. Il numero dei contagiati è stabile (1.390, con 23 positivi in più dall'ultimo aggiornamento di Azienda Zero, nel pomeriggio di sabato) mentre sono 4.095 i trevigiani in quarantena. Resta ancora elevato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: attualmente sono 48 (329 in tutto il Veneto) con 20 all'ospedale di Treviso, 9 a Montebelluna, 7 a Conegliano, 6 a Oderzo e Vittorio Veneto.

I ricoverati in area non critica sono così suddivisi negli ospedali della provincia: 135 a Vittorio Veneto, 80 al Ca' Foncello di Treviso, 49 al San Camillo, 28 a Castelfranco, 20 a Montebelluna, 12 a Oderzo, 1 a Conegliano. Nelle altre strutture: 34 a Vedelago al Centro Servizi Civitas Vitae e 20 a Ormelle, al Centro Servizi Casa Luigi e Augusta.

