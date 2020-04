Tregua pasquale finita: aumentano i contagiati (+49), ancora tre decessi

Dopo la tregua pasquale, con nessun caso di positività a Covid-19 nelle giornate di domenica e lunedì, il contagio torna ad aumentare: 49 i nuovi casi registrati (che sono attualmente 1.442), il numero più alto tra le province venete (attualmente sono10.736 in tutta la regione). Aumenta anche il numero dei decessi che raggiunge quota 165: tre nuove vittime, tutti uomini di circa 80 anni e con gravi patologie pregresse, sono state registrate negli ospedali di Oderzo, Montebelluna e Vittorio Veneto.

Scende lievemente il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 39 nella Marca (233 in tutta la Regione), così suddivisi: 16 a Treviso, 7 a Oderzo, 7 a Montebelluna, 5 a Conegliano, 4 a Vittorio Veneto. Scende anche il numero dei ricoverati in area non critica: sono 66 al Ca' Foncello di Treviso, 66 a Vittorio Veneto, 44 al San Camillo di Treviso, 17 a Montebelluna, 12 a Castelfranco, 7 a Oderzo. Non cambiano i numeri dei pazienti, positivi al tampone, ricoverati nelle case di riposo della provincia: 31 a Vedelago, 27 a Vittorio Veneto, 23 a Ormelle.

