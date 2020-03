Coronavirus: salgono a 29 i decessi nella Marca, contagi a quota 452

La settimana si apre con altre due pazienti morti a causa delle complicanze provocate dal Coronavirus: salgono in questo modo a 29 i decessi nella Marca mentre i contagi sono saliti ora a quota 452 (+27 rispetto a domenica). Sono attualmente 27 i pazienti ricoverati nei reparto di terapia intensiva: 15 a Treviso (due in più dall'ultimo aggiornamento), 11 a Conegliano e uno a Montebelluna. Al Ca' Foncello i pazienti ricoverati, complessivamente, per Covid-19 sono ben 64. In Veneto, secondo i dati forniti da Azienda Zero, il numero dei contagiati è salito a 2473 (+227 nell'arco delle ultime 24 ore).

COSA FARE DURANTE L'ISOLAMENTO DOMESTICO