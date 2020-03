Coronavirus: i decessi salgono a 30, quasi 1300 in quarantena

Aumentano (+163) le persone contagiate in Veneto dal Coronavirus: i pazienti salgono a quota 2.704, tra cui 502 in provincia di Treviso, 699 a Padova, 481 a Verona. All'ospedale Ca' Foncello di Treviso sono 77 i ricoverati tra cui 13 pazienti in terapia intensiva, 11 a Conegliano, 2 a Montebelluna. Nella Marca le vittime sono salite a quota 30 (sono complessivamente 80 in tutto il Veneto dall'inizio dell'emergenza), con un paziente deceduto presso il nosocomio trevigiano. In tutta la regione le persone in isolamento sono 8.658, tra cui ben 1.268 in provincia di Treviso, 1871 a Padova, 1.777 a Venezia, 1.725 a Verona, 1.087 a Vicenza, 405 a Rovigo, 343 a Belluno.

