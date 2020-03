Coronavirus: le vittime salgono a 98, 55 in terapia intensiva

Con il decesso di un paziente che si trovava ricoverato all'ospedale di Conegliano ed è risultato positivo a Covid-19, sale a quota 98 la conta delle vittime del Coronavirus nella Marca. Complessivamente in Veneto sono 413 i morti. Continua a salire il numero dei contagiati, ora a 1.449 in provincia di Treviso, 8.724 in tutto il Veneto. In tutto la regione, scorrendo i dati pubblicati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero, sono quasi 20mila le persone in quarantena domiciliare; tra questi 4.346 nella Marca.

Restano stabili i numeri dei ricoverati in terapia intensiva, ora 55 in provincia di Treviso (tre in più rispetto all'ultimo rilevamento di domenica sera): 26 al Ca' Foncello di Treviso, 9 a Conegliano, 8 a Montebelluna, 6 a Oderzo e 6 a Vittorio Veneto. Negli ospedali della provincia sono questi i numeri dei pazienti ricoverati in area non critica: 110 al Ca' Foncello di Treviso, 102 a Vittorio Veneto, 40 al San Camillo di Treviso, 28 a Montebelluna, 23 a Castelfranco, 18 a Oderzo, 17 a Conegliano.

Finora i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono stati 129 al Ca' Foncello, 28 a Vittorio Veneto, 13 a Conegliano, 12 a Montebelluna, 9 a Castelfranco e 5 a Oderzo.