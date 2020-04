Coronavirus: il contagio frena, altre tre vittime e 49 in terapia intensiva

Il contagio da Coronavirus nella Marca continua, seppur lentamente, a rallentare: i positivi sono attualmente 1.393, +7 rispetto all'ultimo rilevamento diffuso da Azienda Zero. Salgono a 134 i decessi da Covid-19: tre nelle ultime ore si sono registrati in ospedale a Castelfranco, Oderzo (si tratta di due donne di circa 80 anni con patologie pregresse) e a Vedelago alla Civitas Vitae. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 49 in tutta la provincia: 22 a Treviso, 9 a Montebelluna, 6 a Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo.

I ricoverati in area non critica sono in diminuzione: 112 a Vittorio Veneto, 78 al Ca' Foncello, 43 al San Camillo, 23 a Castelfranco, 18 a Montebelluna, 11 a Oderzo, 5 a Conegliano. In tutto il Veneto sono 10.203 i positivi al Coronavirus con le vittime che sono finora 695 mentre 18.866 i cittadini in quarantena in tutta la Regione.

