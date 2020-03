Coronavirus: oltre 1300 contagiati nella Marca, 50 in terapia intensiva

Continua ad aumentare il numero dei positivi al Covid-19 nella Marca: attualmente sono 1.310, 45 in più rispetto all'ultima rilevazione diffusa da Azienda Zero nella prima mattinata di oggi, venerdì 27 marzo. In Veneto il numero complessivo di contagi è salito a quota 7.497 con la provincia di Verona che sta crescendo esponenzialmente (1.645) diventando la zona della nostra regione maggiormente in crisi (dopo il padovano che conta 1.807 positivi). La conta delle vittime in provincia di Treviso si è per ora arrestata a quota 89 (sono 313 in tutta la regione). Sono 50 i pazienti in terapia intensiva: 26 al Ca' Foncello, 11 a Conegliano, 7 a Montebelluna, 6 a Vittorio Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli ospedali della provincia di Treviso in rea non critica sono: 126 al Ca' Foncello di Treviso, 102 a Vittorio Veneto, Montebelluna 34, Castelfranco 30, San Camillo di Treviso 26, Conegliano 24, Oderzo 18. Nella Marca sono infine 3.156 i trevigiani costretti alla quarantena domestica (18.895 in Veneto).