Ca' Foncello, continua l'onda di solidarietà per chi è in prima linea

In questi giorni così difficili la nostra azienda Ulss2 Marca trevigiana e i nostri ospedali stanno assistendo ad una vera e propria gara di solidarietà e una trasmissione di affetto nei confronti di tutto il personale sanitario che tanto sta facendo e che tutti riconoscono come un valore della comunità. Anche nel week end si sono susseguite le iniziative più diverse, piccole e grandi, di solidarietà. Più di 15 Associazioni di Pallavolo della Marca si sono mosse, ad esempio, per raccogliere fondi, mentre dal Comune di Casier è partita una raccolta per l'acquisto di alcuni smartphone per i pazienti ricoverati. Hausbrandt Zanetti consegnerà alla volta di domani 20 macchine del caffè per i presidi di Treviso, Conegliano e Montebelluna, con più di 16 mila cialde. Intanto, la ditta Duelle sta pensando alla creazione di un shop on line dove mettere in vendita magliette e tazzine con l'hashtag #andratuttobene. L'Associazione TRQL Onlus di Oderzo ha versato € 15000,00, mentre è di € 25.000,00 la donazione da parte di Centro Marca Banca che ha attivato una raccolta benefica dedicata. Ma sono molti anche i cittadini e amici che singolarmente o in gruppo si stanno attivando come il Leo Club di Treviso o l'Associazione Aperishow per delle raccolta fondi nelle piattaforme online. Allo stesso modo le aziende del territorio si stanno attivando per lo stesso obiettivo: la Life Home Integration, la Termoplast Nord e la Sanitaria Cinel di Paese.

«A tutti va il nostro più grande ringraziamento – sottolinea con forza Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana - la nostra comunità si conferma ancora una volta per avere un cuore grande. Grazie anche per i vostri attestati di affetto nei confronti del nostro personale sanitario come valore di tutti e per tutti. Cercheremo di non dimenticare nessuno e di tenere aggiornata questa lista del cuore». Si ricorda che la Regione Veneto ha aperto un conto corrente dedicato con le seguenti coordinate: IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030. Causale: Sostegno Emergenza Coronavirus, intestato a Regione del Veneto.