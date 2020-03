Certificato di esenzione per il reddito 2020, nuove disposizioni dell'Ulss 2

L’Ulss 2 “Marca trevigiana” comunica ai propri assistiti che, in relazione all'emergenza sanitaria in atto nel territorio nazionale a seguito pandemia da COVID – 19, come da disposizioni regionali, i certificati di esenzione per condizione economica (7R2, 7R4, 7R5, 7RQ) in scadenza il 31.3.2020 sono prorogati d'ufficio al 31.3.2021. I certificati aggiornati, per i cittadini già in possesso, di esenzione per reddito (7R2, 7R4, 7R5) e di riduzione parziale della quota fissa sulla ricetta 7RQ, validi dal 1 aprile 2020, possono essere scaricati online. Per la stampa del nuovo certificato si invita ad accedere a:

https:\\salute.regione.veneto.it nella sezione Servizi al cittadino >Stampa certificati esenzione reddito,

oppure dal sito www.aulss2.veneto.it/servizi on line/Certificati esenzione reddito.

Gli archivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta saranno comunque aggiornati con la proroga al 31.3.2021.

Gli assistiti che intendono richiedere il certificato di esenzione per reddito e disoccupazione 7R3 o per la prima volta il certificato di esenzione 7R2, 7R4, 7R5, 7RQ NON DEVONO RIVOLGERSI AGLI SPORTELLI, ma possono autocertificare il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

accedendo on line al portale www.sistemats.it, (per chi in possesso di SPID e TS-CNS), disponibile nel percorso Cittadini>Esenzioni da reddito;

inviando il modulo di autocertificazione, presente nel portale https:\\salute.regione.veneto.it (all'interno della sezione Servizi al cittadino >Modelli di autocertificazione) con una copia di un documento identificativo al seguente indirizzo mail esenzioni.reddito@aulss2.veneto.it. Sarà cura dell'Azienda ULSS 2 inviare il certificato all'indirizzo e-mail del richiedente.

Si ricorda che qualora i requisiti di esenzione vengano meno è responsabilità dell'assistito l'utilizzo improprio del certificato.

L’Ulss 2 eseguirà i controlli delle prestazioni fruite in regime di esenzione e, in caso di false dichiarazioni, procederà in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per le condizioni dei cittadini che hanno diritto all’esenzione per reddito potete collegarvi al sito della Regione Veneto https://salute.regione.veneto.it/servizi/esenzioni.