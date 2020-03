Coronavirus, a Treviso i parcheggi sono gratis

A seguito dei Decreti emanati dal Governo per limitare e arginare il contagio da Coronavirus e alle ordinanze in materia di trasporto pubblico, l’Amministrazione comunale di Treviso ha disposto la gratuità dei parcheggi nel centro storico (dentro Mura) di Treviso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La disposizione sarà in vigore da domani (mercoledì 18 marzo) e fino a venerdì 3 aprile -le parole del vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi- Questo provvedimento permetterà agli utenti che per esigenze lavorative o per la necessità di recarsi negli esercizi ancora aperti di usufruire degli stalli blu senza dover utilizzare il parcometro. Si tratta di una misura voluta per facilitare le cose in un momento di emergenza e di mobilità limitata». Per favorire la rotazione e la mobilità per urgenze saranno esclusi dal provvedimento Piazza Duomo, Piazza Vittoria e Piazza Matteotti.