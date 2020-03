Coronavirus, da giovedì inizia la disinfezione delle strade

Da giovedì 19 marzo prendono il via gli interventi straordinari di disinfezione di strade e aree pubbliche maggiormente frequentate, così come definite dalla Direzione dell’Ulss 2, ovvero aree esterne: dei Presidi Ospedalieri, delle Case di Riposo per anziani, degli Ambulatori Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, delle Farmacie e degli ipermercati.

In attenta ottemperanza alle prescrizioni emanate dalle Istituzioni preposte, il servizio di igienizzazione verrà svolto attraverso l’uso di soluzioni di ipoclorito (0,1%), un composto disinfettante e igienizzante ad alta efficacia. Come da raccomandazioni dell'Ulss, sarà eseguito un uso attento di questo prodotto e lontano dai corsi d'acqua. Per questo nuovo servizio saranno impiegate varie spazzatrici con un’attrezzatura dedicata, impegnate ogni giorno sul territorio. Vie e percorsi soggetti a questa attività straordinaria, svolta su richiesta, verranno definite in accordo con i 49 Comuni serviti, sempre nel rispetto delle prescrizioni dell’Ulss.

Consiglio di Bacino Priula e Contarina desiderano informare tutti i cittadini che la situazione è attentamente monitorata, anche grazie al costante contatto con le Autorità competenti (Regione Veneto, Arpa Veneto e Ulss) per recepire in tempo reale qualsiasi indicazione e prescrizione in merito sia alla raccolta dei rifiuti sia alla pulizia delle strade.