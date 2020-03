Coronavirus, avvocati annunciano astensione dalle udienze dal 4 al 14 marzo

"Le linee guida emanate dal Presidente del Tribunale di Treviso e dal Coordinatore dei Giudici di pace, per quanto assolutamente condivisibili e condivise, non consentono di garantire la tutela della salute degli utenti privati e degli avvocati". Questo si legge nella circolare dell'Ordine degli avvocati di Treviso che oggi, martedì, ha comunicato l'astensione da tutte le udienze civili e penali della circoscrizione del Tribunale di Treviso nonché delle udienze avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, fatta salva la trattazione degli affari civili e penali caratterizzata dall'urgenza, da domani 4 marzo e fino al 14 marzo prossimo.

La nota, formata dal presidente Massimo Sonego e inviata tra gli altri al ministro della Giustizia, alla presidenza della Corte d’Appello di Venezia, alla Procura generale, al presidente del Consiglio Nazionale Forense, al presidente del Tribunale di Treviso, al Procuratore capo e all'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso, rimarca come "esistano focolai d’infezione della malattia COVID-19 anche nella circoscrizione del Tribunale di Treviso". Per gli avvocati trevigiani la sicurezza degli operatori e del pubblico non sarebbero garantite "alla luce delle modalità attraverso cui avviene il contagio". La decisione è arrivata a seguito di una riunione straordinaria svoltasi nel pomeriggio di oggi.