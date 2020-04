Da martedì 14 aprile riaprono 50 uffici postali della provincia di Treviso

A partire da martedì 14 aprile tornano pienamente operativi altri 50 Uffici Postali della provincia di Treviso, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi per il contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, ha continuato a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali.

La riapertura degli Uffici Postali è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

«Poste Italiane -si legge in un comunicato- invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali». Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli Uffici Postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it.

ALTIVOLE

ANZANO

ASOLO

BARBISANO

BAVARIA

BESSICA

BIBANO

CAMPO DI PIETRA DI SALGAREDA

CANDELU'

CASTELFRANCO VENETO 2

CAVASAGRA DI VEDELAGO

CIANO DEL MONTELLO

CIMETTA

COL SAN MARTINO

COLFOSCO

CONEGLIANO 2

COVOLO

FAGARE' DELLA BATTAGLIA

FALZE' DI PIAVE

FANZOLO

FONTE ALTO

FOSSALUNGA

FRANCENIGO

LAGO

LEVADA DI PONTE DI PIAVE

LOVADINA

MONTANER

MOSNIGO

NEGRISIA

PADERNELLO

PADERNO DEL GRAPPA

PIANZANO

PIAVON

PORCELLENGO

SAN BIAGIO DI CALLALTA

SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO

SAN PIETRO DI BARBOZZA

SAN VITO DI ALTIVOLE

SANTI ANGELI

SCOMIGO

SELVA DEL MONTELLO

SEMONZO

SOLIGO

TARZO

TREVIGNANO

TREVISO 7

VALMARENO

VILLORBA

VISNA'

ZOPPE'