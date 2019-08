Correre in sicurezza in Restera e allo Storga, gruppo spopola su Facebook

In pochi giorni sono stati già oltre duecento i trevigiani che hanno aderito al gruppo Facebook "Corriamo in sicurezza", ideato da Gianluca Sacilotto alla luce delle recenti aggressioni avvenute ai danni di runners e walkers che quotidianamente si allenano lungo la Restera e nell'area del parco dello Storga. In molti, in queste giornate estive, cercano compagnia grazie a questo strumento per correre o camminare e prevenire così eventuali sgraditi incontri.

«L’idea di una pagina Facebook per andare a correre in compagnia è molto bella, ma non deve passare il messaggio che la Restera e lo Storga siano luoghi insicuri -ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte- Anzi, sono posti adatti per fare una sana attività fisica. La nostra amministrazione continuerà comunque a investire nella sicurezza (che in questi luoghi è già massima vista la presenza delle Forze dell’ordine): stiamo infatti predisponendo il progetto per rifare l’illuminazione pubblica in Restera! Detto ciò, mi iscriverò anche io al gruppo e andrò a correre con i partecipanti. Buon lunedì e buona settimana a tutti!».