Corsa dei camerieri: trionfo per Marco Possagno e Fjorda Krasniqi

Oggi, primo maggio, si è corsa nel centro storico di Treviso la tradizionale corsa dei camerieri che prosegue fin dal lontano 1950 e vede come tragitto un percorso tra il Duomo e la Pescheria. Tra gli uomini vittoria del 18enne Marzo Possagno, della pizzeria Sant'Agostino che ha preceduto Massimo Contini de L'Incontro e Vlad Lisagor dell'Odeon. Squalificato per aver tenuto il vassoio con due mani il campione uscente, Marco Brunello, 27enne dipendente della pizzeria "Da Pino" che aveva pure tagliato il traguardo ma è stato poi smascherato dalle immagini e i video. Tra le donne trionfo di Fjorda Krasniqi, 27enne di Paese (Ristorante Fanar di Zero Branco) che ha preceduto Sara De Cesare dell'Odeon e di Sabina Michieletto del park hotel Villa Fiorita di Monastier.

Premiato come gruppo più numeroso il ristorante "L'Incontro", con ben nove camerieri partecipanti. Premio speciale "Targa dell'amicizia" alla memoria di Piero Filippini (1937-2016) del ristorante "L'Incontro". Premiato anche il partecipante più anziano: si tratta di Giacomo Benvegnù, classe 1943. Il più giovane, fuori concorso, sono stati Jacopo Campagnaro, classe 2012 e in campo femminile Giada Segato, classe 2003.