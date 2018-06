Corsa "5 alle 5": ecco le ordinanze per viabilità e sosta

TREVISO Al fine di permettere il corretto svolgimento della manifestazione podistica "5 alle 5", in programma venerdì 8 giugno alle 5:00 del mattino in Centro Storico a Treviso, e nel contempo per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli utenti delle strade, la Polizia Locale di Treviso ha ordinato le seguenti disposizioni:

VIABILITÀ - dalle ore 05.00 del giorno 8/6/2018 e fino al termine della corsa, la circolazione veicolare sulle seguenti vie e strade potrà essere temporaneamente sospesa per consentire il passaggio degli atleti: viale d’Alviano, Borgo Cavour, via Canova, Calmaggiore, via Indipendenza, via Martiri della Libertà, p.zza San Leonardo, via Palestro, via Pescheria, via San Parisio, via San Francesco, via Manzoni, via Sant’Agostino, Borgo Cavalli, via Emiliani, via Carlo Alberto, via San Leonardo, p.zza Santa Maria dei Battuti, via Sant’Agata, via G. da Coderta, Riviera Garibaldi, Riviera Santa Margherita, Corso del Popolo, via diaz, via San Nicolo, v.le Cesare Battisti, piazza Duomo.