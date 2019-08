Professioni sanitarie, aperte le iscrizione ai corsi di laurea triennali

Aperti i bandi per l’iscrizione ai Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie per l’Anno Accademico 2019-2020. L’Ulss 2 Marca Trevigiana da oltre 20 anni collabora fattivamente con l’Università di Padova, ospitando presso le proprie strutture, sia per la parte teorica che del tirocinio, 6 corsi di laurea triennali (senza Conegliano infermieristica sono 6, anche se c’è ancora il terzo anno CLI di conegliano, ma di fatto non c’è offerta didattica di immatricolarsi a Conegliano) ed accogliendo anche numerosi tirocini di ulteriori corsi di laurea. I corsi presenti sono Infermieristica, Igiene Dentale, Ostetricia, Tecniche Audioprotesiche, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, tutte con sede a Treviso ed Assistenza Sanitaria a Conegliano. Presso la sede della Nostra Famiglia a Conegliano sono accolti, inoltre, anche i corsi di Laurea in Fisioterapia ed in Terapia Occupazionale. I bandi definiscono il numero di posti disponibili per ogni corso che per il primo anno accademico 2019-2020 a Treviso sono:

Assistenza Sanitaria (Conegliano) 50 posti

Igiene Dentale (Treviso) 36 + 9 non comunitari

Infermieristica (Treviso) 97 + 1 non comunitari

Ostetricia (Treviso) 10 posti

Tecniche Audioprotesiche (Treviso) 30 posti

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 15 posti

“Nostra Famiglia Conegliano Fisioterapia 25 posti

Nostra Famiglia Conegliano Terapia Occupazionale 30 posti.

L’accesso al corso avviene previa prova di ammissione, che produce la graduatoria degli idonei vincitori. L’iscrizione alla prova di ammissione si effettua dal 18 luglio al 4 settembre 2019. La prova di ammissione avrà luogo mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 11.00. Nel bando pubblicato sul sito web dell’Università, all’indirizzo https://www.unipd.it/avvisi-ammissione-lauree-triennali-ciclo-unico, alla sezione Medicina e Chirurgia,-Accesso Programmato, è reperibile l’avviso di ammissione per le Professioni Sanitarie. Le procedure di immatricolazione verranno attivate immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie. Le attività didattiche inizieranno il 1 ottobre 2019.