Vendere su Amazon, al via lezioni per gli imprenditori trevigiani

É il più grande negozio al mondo, una vetrina dove ogni giorno "passano" trecento milioni di possibili clienti. Ma per poter esporre i propri prodotti ci sono alcune regole ferree da seguire, così da evitare di violare le policy e vedersi azzerare le speranze di vendita. La piattaforma Amazon attira sempre più imprese trevigiane, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. Sono poche però quelle che hanno al proprio interno personale in grado di gestire e consolidare lo "sbarco" in rete dei propri prodotti. È per questo che gli industriali hanno chiesto aiuto a una guru della vendita su Amazon, autrice del primo libro in italiano dedicato all'argomento. Eleonora Calvi Parisetti è anche la fondatrice di Marketplace Mentor, la prima agenzia dedicata alle piccole e medie imprese che vogliono vendere su Amazon. Sarà lei a incontrare imprenditori, responsabili commerciali e marketing in tre incontri che si terranno presso la sede di UNIS&F in Piazza delle Istituzioni a Treviso.

Le giornate del 13, 20 e 27 febbraio serviranno a capire come funziona la piattaforma di vendita, quali errori non bisogna commettere e come evidenziare i propri prodotti tra la miriade di offerte della concorrenza di tutto il mondo. Ma anche a capire che Amazon è sinonimo di rapidità e immediatezza. Nel far arrivare un prodotto a casa e nel ritirarlo in caso non soddisfi le richieste. Le imprese impareranno anche a "dialogare" con i clienti, raccogliendo i loro feedback e le recensioni che spesso sono l'ago della bilancia e l'elemento che più di ogni altro spinge all'acquisto. "E' il secondo anno che UNIS&F offre un corso su Amazon e questa volta è stato riproposto dopo il sold out della passata edizione - spiega la Presidente Sabrina Carraro. Le imprese più interessate sono quelle di medie dimensioni e molto spesso ditte individuali e artigianali che vedono in Amazon un'opportunità per acquisire nuovi clienti". Per info e iscrizioni: Tel. 0422 916481 | E-mail: informatica@unisef.it