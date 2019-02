"Buongiorno Costituzione", lo spazio eventi La Stanza apre le porte ai più piccoli

Domenica 24 febbraio, alle 16.30, “La Stanza”, nuovo spazio eventi di via Pescatori, ospiterà l’evento “Buongiorno Costituzione”, firmato da Giovanna Cordova ed edito da Piazza edizioni, che darà il via alla rassegna “La Stanza dei bambini che leggono”, in programma nel rinnovato luogo di incontro per ragazzi e appassionati della lettura. L’evento è promosso dal Comune di Treviso e organizzato in collaborazione con la BRaT, la biblioteca dei ragazzi. “Buongiorno Costituzione” è un racconto fantastico scritto con l’idea di insegnare a bambini e ragazzi i principi posti a fondamento della Costituzione considerandoli prima ancora che norme di legge, valori che rendono possibile la convivenza civile. L’appuntamento del 24 febbraio sarà l’occasione per parlare insieme ai più piccoli del testo della Costituzione, rileggendolo con gli occhi dei più piccoli in una presentazione in cui i partecipanti verranno coinvolti in prima persona. Il libro è un compendio del lavoro che Giovanna ha operato in molte scuole del territorio e nato nel 2009 sotto l’egida dell’Osservatorio nazionale per il Volontariato e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; capofila la Provincia di Treviso in paternariato con la Regione Abruzzo. Per questo progetto Giovanna Cordova è stata insignita, nel 2011, della medaglia al merito del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

«Questa iniziativa si con la nostra idea di cultura, educazione civica e intrattenimento -afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo della Città di Treviso, Lavinia Colonna Preti- ”Buongiorno Costituzione”, oltre ad essere un racconto pluripremiato, è una bella occasione per sensibilizzare i ragazzi alla lettura e ai valori impressi nella nostra Carta costituzionale».