In camera di commercio si tratta di criptovalute e tecnologia blockchain

TREVISO La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, in collaborazione con il Consorzio Camerale Credito e Finanza organizza, domani venerdì 15 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.00, un seminario sulle criptovalute, inquadrandole dal punto di vista economico, legale e fiscale. Che cosa sono, come funzionano, quali tutele legali assistono lo scambio e l'acquisto, quali sono le differenze tra le diverse criptovalute. A queste e a ulteriori domande cercheranno di rispondere i relatori seguendo anche un percorso volto ad inquadrare le criptovalute in termini fiscali, per comprendere cosa s’intende per rischio "bolla", che cos'è la Blockchain e quale ulteriori applicazioni di interesse può avere per l’impresa. Il fenomeno delle criptovalute rappresenta un argomento di grande attualità data la popolarità raggiunta con particolare riferimento ai bitcoin. Ho voluto questo convegno – chiarisce il Presidente Pozza – per avere una visione d’insieme circa questo strumento di interscambio, a fronte anche della crisi del credito bancario. L'obiettivo è dunque quello di fornire agli imprenditori gli strumenti necessari per comprendere in che modo tali tecnologie possano impattare sul proprio business, analizzandone rischi e benefici.

A fare chiarimento sulle criptovalute Domenicantonio De Giorgio (Finantial and Investmet Advisor) - Andrea Paltrinieri (Università di Udine) e Flavio Notari (John Cabot University). Programma 9.30 Saluti introduttivi Mario Pozza Presidente CCIAA Treviso-Belluno 10.00 Una vera moneta? Le caratteristiche, il funzionamento ed il mercato delle criptovalute Domenicantonio De Giorgio (Finantial and Investmet Advisor) - Andrea Paltrinieri (Università di Udine) 11.00 Le implicazioni legali e fiscali del comparto Flavio Notari (John Cabot University) 12.00 Sviluppo e applicazioni della blockchain e dei bitcoin e il fenomeno delle ICO (Inizial Coin Offering) Domenicantonio De Giorgio (Finantial and Investmet Advisor) 13.00 Domande conclusive e chiusura Sala Conferenze della sede camerale di Treviso - Piazza Borsa, 3/b - Treviso Modalità di partecipazione: Partecipazione gratuita. Si prega di effettuare l'iscrizione on-line