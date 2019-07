"Danza in Vetrina 2019": lo spettacolo in centro storico a Treviso

Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 11 luglio, il concorso Danza in vetrina 2019. A tagliare il nastro Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e al Turismo del Comune di Treviso, Enrico De Wrachien, Presidente Associazione Rivivere Treviso, Ornella Camillo e Anna Martinelli, Presidenti di Progetto Danza Treviso, assieme alla giuria composta da: il direttore del teatro della Scala di Milano, Maestro Frédéric Olivierì, dott.ssa Ombretta Frezza critica d’arte e dall' Architetto Marina Denti, l’Assessore ai Beni culturali e al Turismo. Otto le vetrine protagoniste che hanno ospitato le coreografie studiate dai ragazzi stessi, dopo Berto’s hanno ballato alla Profumeria Venus, Cappelletto, Galleria Kuraray, Momoni, Amani, Rione Fontana per finire da Favaro Ottico.

L'iniziativa ideata da Progetto Danza ha visto la collaborazione dell'Assessorato ai Beni Culturali e al Turismo di Treviso e l'Associazione Rivivere Treviso. Il montepremi è stato offerto con il contributo di “Rivivere Treviso”. I primi tre qualificati hanno nuovamente danzato sotto la Loggia dei Trecento.

«Tutto si è svolto nel migliore dei modi -spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli di Progetto Danza Treviso- e l'idea di far danzare nelle vetrine è piaciuta davvero molto. Una bella occasione per far vivere la danza anche fuori dai teatri così da consentire alle persone di avvicinarsi alla danza e far vedere quanto lavorano questi ragazzi e ragazze per arrivare a certi livelli. Ed infine questa iniziativa - continuano - ha dato la possibilità di conoscere i tanti “angoli” e negozi del centro così da promuoverne anche i saldi. Per questo ringraziamo il Comune di Treviso e l’Associazione Rivivere Treviso». Il Concorso si svolgerà in concomitanza del 33° stage internazionale di danza alla Ghirada di Treviso con i più grandi professionisti del mondo della danza.

-Primo premio a pari merito per: i ragazzi della scuola di danza Step di Padova che si sono esibiti in Galleria Kuraray e i ragazzi di Step che si sono esibiti nella vetrina Rione Fontana

-Secondo posto a Rossella Russolo di Treviso ( studia a Madrid) che si è esibita nella vetrina di Cappelletto

-Terzo posto a pari merito: Giulia Baratella che si è esibita da Berto’s