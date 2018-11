Misure anti-degrado, il sindaco Conte ci crede:«Diamo nuovi strumenti agli agenti»

L'opposizione se la ride, pensando che altri dovrebbero essere i compiti degli agenti della locale costretti, per effetto del nuovo regolamento di polizia locale, a correre dietro ora a questo ora a quel giovanotto in cerca di una 'seduta'. Misure di gentiliniana memoria, più propagandistiche che altro, sottolineano.

Il sindaco Mario Conte invece ci crede ed è convinto che le modifiche al regolamento, su cui sono ora al lavoro gli uffici, serviranno per garantire il decoro della città. Per il sindaco leghista si tratta di dotare gli agenti di strumenti nuovi che possano garantire il corretto uso degli spazi : vietato quindi sedersi per terra, stendersi sulle panchine o consumare cibi e bevande sotto la Loggia che d'ora in poi non potrà più essere utilizzata come palco improvvisato.