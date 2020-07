De Poli, il ricordo di Conte: «Perdiamo una delle colonne della città»

«Dino De Poli ha sicuramente rappresentato un passaggio fondamentale nella storia della comunità trevigiana. Prima con Cassamarca e poi con la creazione della Fondazione omonima». Questo il ricordo del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, alla notizia della scomparsa dello storico presidente della trevigiana Fondazione Cassamarca. «Con De Poli nella Marca si è inaugurato quello che lui stesso definiva ‘il nuovo corso dell’Umanesimo Latino’ -aggiunge il Governatore- e gli va riconosciuto di aver investito sul polo universitario e sul recupero di siti culturali». «De Poli ha scritto una pagina fondamentale per quel che riguarda la formazione accademica – prosegue – ma anche per tutto il settore della Cultura. Basti ricordare il tema del Teatro Eden e del Teatro Comunale, restaurati dalla Fondazione sotto la sua guida. Infine, non è stata secondaria la sua grande attenzione ai fattori ed ai contesti identitari e di tipicità del territorio». «Il mio saluto a Dino De Poli – conclude il Presidente del Veneto – e le mie più sentite condoglianze ai familiari».