TREVISO Una conversazione sulla Treviso di oggi immaginando quella di domani: è questo il senso della serata in programma giovedì 10 maggio a Palazzo Giacomelli che vedrà insieme il magistrato Carlo Nordio, lo scrittore Fulvio Ervas, il critico d'arte Marco Goldin, il direttore generale dell'usl 2 Francesco Benazzi, la presidente di Camminare per la Vita Deborah Compagnoni e il fondadore di Alcedo Gianni Gajo. Tema della serata: Passeggiando per Treviso immaginando il futuro. Tutto nasce dalla pagina facebook, Passeggiando per Treviso, ideata dal giornalista Domenico Basso nell'autunno scorso. Una pagina che è diventata una passeggiata attraverso la città e le sue attività. E questo racconto a fine anno diventerà una guida in due lingue edita ad Arcari. La serata del 10 maggio sarà quindi anche una sorta di anteprima del volume che nel momento di andare in stampa raccoglierà un centinaio di luoghi di Treviso oltre ai "luoghi del cuore" di molti trevigiani illustri, sei dei quali saranno presenti all'appuntamento del 10 maggio. Presenterà la serata Alessia Severin.