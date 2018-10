Domenica 4 Novembre alle ore 17.00 presso il Teatro Eden andrà in scena uno spettacolo teatrale, interpretato dalla Compagnia “Teatro d’Arte” di Spresiano dal tema “Noi c’eravamo… Non solo donne nella Grande Guerra”. Lo spettacolo, diretto e interpretato da sole donne, affronterà il tema della Grande Guerra e del ruolo chiave che hanno avuto le donne in questo momento storico così importante e drammatico per il nostro paese. Non a caso l’appuntamento è infatti per il 4 Novembre, data simbolica nella quale ricorrerà il Centenario della fine del Conflitto e data che apre le porte ad un mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i mali (di qualsiasi natura essi siano), il Novembre Rosa.

Un pomeriggio tutti assieme dunque per ricordare, per informarci, per sostenere e per aiutare. Un piccolo gesto che può cambiare la vita a tante donne, a tante famiglie e a tanti bambini. Il ricavato della serata sarà interamente destinato all’allestimento di una stanza all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale Cà Foncello di Treviso per permettere alle donne vittime di violenza un’accoglienza e un primo soccorso: la stanza verrà dotata di un macchinario multi-parametrico, sempre acquistato con i proventi, necessario alla prima visita immediata della vittima. L’evento rientra all’interno di un progetto più grande “Un’isola rosa per Treviso” che accompagnerà l’associazione durante tutta l’annata, in molteplici iniziative volte alla realizzazione di uno spazio dove la donna, vittima di violenza, possa trovare l’assistenza psicologica e sanitaria, la serenità e la protezione che necessita.

Il progetto è nato grazie alla consapevolezza che le donne, oggi come allora, sono impegnate a combattere una vera e propria Guerra, contro il silenzio assordante che non vuole vedere il bisogno di aiutare e di lottare. Il costo del biglietto è di 15 euro e il ricavato sarà totalmente devoluto alla causa. Per informazioni e prenotazioni contattare l’indirizzo mail preposto isolarosa@rotaract2060.it oppure è possibile recarsi presso uno sportello “biglietteria”, allestito per l’occasione, ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19, presso la sede Rotary in via Largo Porta Altinia 22/23. Diponibilità dei biglietti fino ad esaurimento posti. Il Rotaract è un'associazione promossa dal Rotary International, pensata allo scopo di promuovere il senso civico e la capacità di leadership dei giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni. I soci organizzano attività (“service”) con lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale o volte a favorire la comprensione internazionale, relazioni su temi di pubblico interesse, attività culturali, campagne di sensibilizzazione nelle scuole.