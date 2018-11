Il coraggio di essere unici: i vini “eroici” e la tradizione gastronomica di Dubrovnik

I media croati lo definiscono uno dei migliori chef del Paese, maestro nella moderna cucina. Saša Računica, executive chef del Ristorante Vapor, Hotel Bellevue di Dubrovnik, ha un talento nell’aggiungere un tocco di estrosa originalità alla cucina tradizionale della regione Dubrovnik-Neretva, creando qualcosa di nuovo ma comunque sempre ispirato dal suo territorio. Sarà lui, sabato 24 novembre, il principale interprete della serata dedicata all’eno-gastronomia di Dubrovnik.

Lo accompagneranno gli chef Manuel Gobbo e Beatrice Simonetti del Ristorante Le Beccherie di Treviso. Inseparabili sul lavoro, grandi amici nella vita, Manuel e Beatrice sono nati nella Marca dove sono tornati dopo importanti esperienze in ristoranti stellati in tutto lo Stivale.



“Vini da Terre Estreme” porta a Treviso le eccellenze eno-gastronomiche della regione di Dubrovnik, in un viaggio sensoriale tra suggestioni, profumi e sapori di un territorio conosciuto per la secolare tradizione di vinificazione e uno stile gastronomico di alta qualità. In degustazione sei etichette “eroiche” di cinque importanti cantine croate, abbinate al menu realizzato a sei mani.