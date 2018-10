Domenica al Dump arrivano i Give Us Barabba

Ripartono i concerti live al Dump, il locale della galleria Bailo diventato ormai punto di riferimento per cocktail, birre artigianali e soprattutto musica dal vivo in centro a Treviso. Il giorno prescelto è la domenica e la prima band che si esibirà sul palco sono i Give Us Barabba, domenica 21 ottobre alle 21. Ma non solo: venerdì e sabato, spazio ai djset.

Give Us Barabba (Avant-garde / Regressive Rock & Metal). Il progetto Give Us Barabba nasce nell'estate 2012 e si manifesta come un naturale e spontaneo compromesso artistico. La comune passione per la musica è l'elemento che unisce i cinque musicisti che, in maniera del tutto spontanea, danno vita a un sound Metal difficilmente inquadrabile e volutamente definito "Regressive": riff Hard rock e Metal si fondono con pattern Reggae, soluzioni Progressive o Funky. La musica, a tratti bizzarra, dipinge un quadro perfetto dei Give Us Barabba: prendere "alla leggera" l'esperienza maturata con le altre Band, prendere in giro se stessi e giocare con la musica è l'obiettivo principale senza però scendere a compromessi con la qualità compositiva.