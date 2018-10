Al Dump la settimana si spacca con il pop francese di Incredible Polo

Un live esclusivo, per scaldare anche durante la settimana l’affezionato pubblico del Dump di Treviso, il locale di galleria Bailo noto per cocktail, birre artigianali e soprattutto musica dal vivo: giovedì 25 ottobre arriva direttamente dalla Francia il pop coinvolgente di Incredible Polo! Inizio live alle ore 21.

Incredible Polo (FRA - pop). Per 15 anni compositore, performer e polistrumentista, Incredible Polo si destreggia con facilità negli stili musicali. L'ultimo album, "Ma Hill" è una produzione accuratamente fatta a mano, proprio come il buon vino, finalizzata a migliorare dopo ogni spettacolo. Sono 11 canzoni che illustrano un viaggio folle, gli umori di un pazzo, innamorato impotente, sconsideratamente alla ricerca di un percorso verso la cima del suo Everest. Da Soul a R'n'B a progressive rock, si potrebbe chiamarlo pop cosmico: la sua musica di piegatura di genere è una miscela sorprendente che trasmette un senso di dipendenza e mistica. La musica di Polo è alimentata dalla sua curiosità senza fondo e ispirata dalle muse incontrate lungo il cammino, sfidando le sue stesse aspettative e alimentando l'inferno all'interno. Una luce veemente. Un ex artista grafico ha trasformato un produttore di sandwich, un figlio degli anni ottanta che ha assistito all'esistenza di VHS, il mondo senza Internet, e la nascita e la morte di myspace, Polo ha imparato musica e composizione da solo nella sua stanza. Il suo lettore cd portatile suonava Prince, Michael Jackson, D'Angelo, Lauryn Hill... artisti che l’hanno influenzato sino ad oggi. Tra le sue uscite precedenti: la colonna sonora del sito di musica interattiva di grande successo "Incredibox" (oltre 70 milioni di utenti fino ad oggi), un singolare primo EP, "Abissama" (LZO Records, 2013) e un secondo album, "AGES" (autoprodotto nel 2016), entrambi elogiati da Andrew Jervis di Bandcamp.