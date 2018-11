Al Dump di Treviso arriva l’Origami Lab

House e techno rigorosamente in vinile, per una selezione raffinata e sperimentale. Arriva in centro a Treviso, grazie al DUMP, la serata ORIGAMI Lab, una delle esperienze musicali più interessanti del panorama nazionale. L’appuntamento è sabato 17 novembre in galleria Bailo. Ma il resto del weekend non è da meno: venerdì il sound di Mr Shoe mentre il live della domenica questa volta risuona delle chitarre di Gianluca Mosole e la sua band.

Venerdì 16 novembre Thanks God it’s Friday! Torna il sound eclettico di Mr Shoe dj, una selezione raffinata per rallegrare l’inizio del weekend.

Sabato 17 novembre arriva al Dump l’ORIGAMI Lab, il progetto musicale di GILO, un’ esposizione sonora, che trae la propria linfa da una santabarbara di oltre 13000 vinili e prenderà vita nel cuore della città. Nelle serate ::ORIGAMI lab:: si ascolta una selezione delle tracce meno conosciute e più ricercate della loro libreria. Le versioni mai usate, pezzi rari dagli anni 90 fino ai giorni nostri, spaziando tra house, deep, techno e sperimentale tutto ovviamente in vinile, in un atmosfera accogliente e soffusa, che renderà l'esperienza ancora più coinvolgente. Per la prima tappa di questa serata, in consolle proprio GILO accompagnato da Marco Pech.

Domenica 18 novembre come sempre il giorno dedicato alla musica dal vivo. E questa volta tocca alla Gianluca Mosole Band! Il chitarrista veneto, tra i più talentuosi d'Italia, insieme al suo gruppo di musicisti che vantano un curriculum e collaborazioni di fama internazionale, regaleranno al pubblico una magnifica serata di virtuosismo e sonorità tipiche del loro repertorio.