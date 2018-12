Chiude i battenti la storica edicola del quartiere di San Paolo

L'edicola nel quartiere di San Paolo, a Treviso, era da 40 anni un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere: viveva, come le altre attività del vicino "Biscione" di viale Francia, un periodo di profonda crisi. Questo fattore, la stanchezza di una vita fatta di sacrifici, la volontà di dedicarsi al tanto agognato riposo hanno indotto Giovanni Barel, 64 anni, storico titolare dell'edicola, a chiudere l'attività e andare dunque in pensione. Si tratta dell'ennesima edicola che chiude i battenti: l'ultima in ordine di tempo è stata, qualche giorno fa, quella alle Stiore .