Elezioni europee e comunali: 750mila trevigiani alle urne

Scheda elettorale a carta d'identità. Questi i requisiti per gli aventi diritto che dalle 7 alle 23 di oggi potranno recarsi ai seggi per le elezioni europee e le comunali per 56 dei 94 Comuni della provinciale. Nella Marca sono circa 750mila i potenziali votanti. Per quanto riguarda il parlamento europeo gli elettori sono chiamati ad eleggere 76 nuovi parlamentari (15 quelli per la circoscrizione Nord-est) mentre per quanto riguarda le Comunali sono 125 i candidati sindaci e 714 gli aspiranti consiglieri comunali. Lo spoglio delle elezioni europee comincerà già nella notte, dalle 23 mentre quello delle elezioni comunali seguirà nel pomeriggio di domani. In sei Comuni è presente un solo candidato e dunque perchè la consultazione sia valida sarà necessario il superamento del 50% del quorum. Potenziali ballottaggi sono previsti (il 9 giugno) a Vittorio Veneto, Paese, Mogliano e Preganziol.

LA GUIDA AL VOTO