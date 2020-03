Addio ad Eliseo Lucchetta, fondò la Cooperativa solidarietà

Grave lutto nel mondo del volontariato trevigiano per la scomparsa di Eliseo Lucchetta, tra i principali fondatori della Cooperativa solidarietà di Treviso. Lucchetta, in passato anche consigliere comunale e responsabile dei giovani dell'Acli, aveva 85 anni ed è mancato lunedì scorso dopo una lunga malattia. Tra il 1984 e il 1990 è stato anche presidente della Cooperativa solidarietà, una delle principali realtà del volontariato trevigiano che conta oggi due comunità alloggio e centri diurni per adulti disabili. I funerali si sono svolti in forma privata. Eliseo lascia la moglie Maria Josè, i figli Ermanno, Michela e Giuliano, i nipoti Giacomo, Giorgia e Giulia, la nuora Paola e il genero Giorgio.