“A chi lascio i miei beni?”: eredità e successioni

“A chi lascio i miei beni quando non ci sarò più?”. È una delle domande che maggiormente si pongono le persone anziane, preoccupate soprattutto da eventuali litigi fra gli eredi. Lo riferisce Franco Marcuzzo, responsabile per la Sinistra Piave della Fnp Cisl Pensionati Belluno Treviso. Per questo, la Fnp organizza un incontro pubblico a ingresso libero sul tema della eredità.

L’appuntamento è martedì 26 marzo alle 14.30 nella sala consiliare del Municipio di Orsago. L’incontro è patrocinato dal Comune e organizzato in collaborazione con l’associazione Anziani di Orsago. Interverranno l’avvocato Daniela Meneguz e Sabrina Rossa del Caf Cisl Belluno Treviso, che approfondiranno sia le questioni tecniche legate alle eredità, alle successioni, alle donazioni, ai lasciti e all’usufrutto, che quelle fiscali.

«Gli anziani hanno principalmente due preoccupazioni -spiega Marcuzzo- quella di gestire in maniera equa la propria eredità, in modo da evitare litigi fra i figli, ma anche quella di tutelare, proteggere e vivere serenamente la propria vecchiaia. Nel corso dell’incontro verranno spiegati alcuni aspetti tecnici e verranno anche dati dei consigli pratici. Siamo convinti che un sindacato come quello dei Pensionati sia chiamato a promuovere sul territorio momenti di informazione e cultura di base riguardo alle questioni che più interessano gli anziani, in modo da prevenire problemi e contenziosi».