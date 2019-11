Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, raccolta di farmaci a Treviso

Domani, mercoledì 20 novembre, si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. Con Farmacia Trevigiana si potrà dare sostegno a un’iniziativa concreta organizzata dalla Fondazione Francesca Rava per aiutare i bambini in difficoltà. Nelle Farmacie della Città ci sarà una raccolta di farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria. I prodotti saranno poi donati a Case famiglia, comunità per minori, comunità mamma-bambino ed enti che aiutano i bambini e le famiglie del territorio.

Ecco le Farmacie trevigiane in cui sarà attiva la raccolta farmaci:

San Giuseppe - Strada Noalese, 47

San Liberale - Via Mantiero, 4

Luzzatti - Viale Luzzatti, 108

Eden Stiore - Via Cattaneo, 2

Sant’Antonino - Via Sant'Antonino, 162A

San Lazzaro - Via Terraglio, 104

Marconi - Via Rota, 15-17

SS. Quaranta - Borgo Cavour, 95A

Dispensario - Strada di Canizzano, 61