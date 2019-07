Mercoledì prossimo in centro storico a Treviso la festa dei centri estivi

Mercoledì 24 luglio in Piazza Rinaldi a Treviso, alle 17.15, si terrà una grande festa per tutti i bambini che frequentano i Centri Estivi 2019 del Comune di Treviso (circa 700 bambini e ragazzi da 3 a 13 anni) , gestiti dalla Cooperativa Comunica. Ci saranno centinaia di bambini in rappresentanza degli 8 plessi che vedono i bambini trevigiani vivere bellissime settimane di divertimento e svago sul tema del "Ben-Essere" del territorio e della popolazione.

I bambini presenteranno sul palco con i loro animatori le "opere", balli e musiche che hanno preparato durante le settimane di centri estivi e verranno salutati dal Sindaco Mario Conte e dall'Assessore allo Sport, Partecipazione e Istruzione Silvia Nizzetto. Da notare la collaborazione dei CE di Treviso con la Treviso Creativity Week 2019 (che si svolgerà dal 20 al 27 ottobre). In particolare i promotori di questa iniziativa hanno proposta a Comunica di coinvolgere i ragazzi dei centri estivi in una serie di laboratori in cui farli sentire dei novelli Leonardo e far immaginare ai piccoli una serie di veicoli senza motore, realizzati sulla base delle invenzioni di Leonardo Da Vinci. I due progetti più interessanti saranno poi realizzati fisicamente e parteciparanno il 20 ottobre al “Palio di Leonardo”, la gara a tempo di veicoli creativi con cui si aprirà la settimana della creatività.