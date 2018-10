Chimici-tessili, Cristina Furlan rieletta alla guida della Filctem Cgil

Con quello della Filctem, svoltosi ieri, lunedì 15 ottobre, al Bhr Hotel, per la Cgil trevigiana si concludono i congressi di categoria dei lavoratori attivi. Con 45 voti favorevoli l’assemblea generale, composta dai 48 delegati presenti, riconferma Cristina Furlan alla guida delle sigla che rappresenta gli operatori dei settori della chimica, gomma-plastica, tessile, abbigliamento e calzaturiero, energia: 3.356 iscritti in provincia, cresciuti solo nell’ultimo anno di 139 nuove tessere. I 102 delegati, riuniti lunedì 15 ottobre al Bhr Hotel di Quinto di Treviso, hanno eletto il nuovo direttivo di categoria e l’assemblea generale che, a sua volta, ha votato il segretario generale, riconfermando, con 45 favorevoli, un contrario e due astensioni, la fiducia data a Cristina Furlan nel dicembre 2015. Diversi i temi affrontati nel corso del dibattito congressuale, da quelli di ordine nazionale a quelli di livello locale, dalla politica alla contrattazione, fino ad approfondire l’azione di rappresentanza e l’organizzazione del sindacato.

«Siamo una grande squadra -sottolinea Cristina Furlan, segretaria generale Filctem Cgil di Treviso- ci siamo tenacemente impegnati in un periodo non facile, nella coda di una crisi che fa coinvolto diversi settori, in particolare quello tessile tutto da ripensare, e migliaia di persone. Tante le crisi aziendali gestite, soprattutto in termini di salvaguardia dei posti di lavoro, buona la platea dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno trovato vantaggio dalla contrattazione decentrata espansiva. Continuiamo a rimboccarci le maniche in un percorso fatto di obiettivi e di futuro».