Non pagava i contributi agli operai, imprenditore edile nei guai

Si sarebbe prestato a sottoscrivere dei finti contratti di lavoro a favore di stranieri per agevolarne il rinnovo del permesso di soggiorno, senza versare i contributi previdenziali. C'è anche un'azienda edile trevigiana, di proprietà di un cittadino kossovaro, tra quelle finite nel mirino di un'indagine condotta negli squadra mobile e dall’ufficio immigrazione della Questura di Udine.

